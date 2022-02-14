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سلطات المحمدية تهدم مساكن عشوائية و غاضبون يرسلون عون سلطة للمستعجلات

2022-02-14 / 4:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات المحمدية حملة قوية على أصحاب البراريك و الأكواخ العشوائية بعدد من المناطق التابعة لنفوذها، حيث تم تسخير مجموعة من الآليات لغرض هدم المنازل المبنية بطرق غير قانونية.

و جندت السلطات خلال هاته الحملة عددا من أعوان السلطة مدعمين بعناصر القوة العمومية التي حرصت على تأمين أماكن الهدم خاصة في ظل التفاعل و الغضب الذي قوبلت به عملية الهدم من طرف قاطني الأحياء العشوائية موضوع عملية الهدم.

هذا الغضب تسبب في إصابة عون سلطة بجماعة بني خلف على مستوى الرأس بحجر طائش من مجهول كرد فعل على مساهمته في عملية الهدم، مما استدعى نقله على وجه السرعة للمستعجلات بالدار البيضاء.

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‫3 تعليقات

  1. قبل هدم مساكن الناس لابد إعطائهم البديل عن ذلك.لكن فقط شردتم الناس لبيع الأراضي $$$. كروش الحرام لايشبعون رغم نهبهم لخيرات البلاد والعباد. اللهم انا هذا منكرا .

  2. يجب محاربة البناء العشوائي في البداية اما ام ننتظر عشرات السنين ويزدادالإنسان فيه تم يكبر ويتزوج ويلد تم يتزوج أبناءه ويلدون فيه ونقول لهم بناء عشوائي ويهدم عليهم ويرمون إلى الشارع هدا غير مقبول غير مفهوم أين كانت السلطات في البداية

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