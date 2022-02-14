فرق المعارضة تدعو لعقد اجتماع عاجل حول وضعية المواطنين بأوكرانيا
دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، لمناقشة وضعية المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودتهم إلى الوطن، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة.
وكشفت فرق المعارضة أنه على إثر بلاغ سفارة المملكة المغربية بكييف الذي يدعو المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم وخاصة عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة، يعيش هؤلاء المواطنين وضعا مقلقا بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها في توفير مصاريف المغادرة والإجلاء باعتبار طلبة محتاجين للمساعدة المادية.
وطالبت هذه الفرق بعقد اجتماع للجنة بحظور السيد الوزير قصد البحث والمناقشة في خطط الحكومة للتدخل واجلاء الرعايا المغاربة القاطنين بهذه الدولة، والتي تعيش على نذر غزو روسي محتمل لاراضيها.
2 تعليقات
يا برلمان ان الطلبة باكرانيا لا خوف عليهم… اتحداكم تغيبون على الحكومة المغربية المحكومة .. لدينا حرب مع الزيادة في المواد الاساسية.. والبطالة .. وووو.. تحركوا ان الشعب هو من يؤدي اجوركم..
اشنو خصك العريان قاليه خاتم امولاي انه حالنا لا اغلبية تلبي متطلباتنا و لا معارضة تنظر لحالنا الشعب يعاني من غلاء الأسعار و قلة الشغل و انعدام مستشفيات عمومية قادرة على رعاية صحة المواطنين و الله لو كان الأمر بيدي لقمت بحل البرلمان و اقالة الحكومة و جعل ملك البلاد هو اللذي يسير جميع القطاعات لأنه الوحيد اللذي تهمه مصلحتنا وراحتنا