فرق المعارضة تدعو لعقد اجتماع عاجل حول وضعية المواطنين بأوكرانيا

هبة بريس - الرباط

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، لمناقشة وضعية المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودتهم إلى الوطن، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة.

وكشفت فرق المعارضة أنه على إثر بلاغ سفارة المملكة المغربية بكييف الذي يدعو المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم وخاصة عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة، يعيش هؤلاء المواطنين وضعا مقلقا بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها في توفير مصاريف المغادرة والإجلاء باعتبار طلبة محتاجين للمساعدة المادية.

وطالبت هذه الفرق بعقد اجتماع للجنة بحظور السيد الوزير قصد البحث والمناقشة في خطط الحكومة للتدخل واجلاء الرعايا المغاربة القاطنين بهذه الدولة، والتي تعيش على نذر غزو روسي محتمل لاراضيها.

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