وزير الدفاع الروسي: النشاط العسكري الأمريكي في الشرق غير مفهوم

2022-02-14 / 3:02 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن النشاط العسكري للولايات المتحدة في أقصى شرق روسيا يبدو غير مفهوم وغير مبرر.

وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين علق شويغو على الحادث الأخير مع غواصة أجنبية تم الكشف عن وجودها في المياه الإقليمية الروسية قرب جزر الكوريل، والتي تم طردها من قبل القوات البحرية الروسية المضادة للغواصات باستخدام وسائل خاصة.

وأشار إلى أن الغواصة الأجنبية وعلى الأرجح أنها أمريكية، وتم اكتشافها أثناء تدريبات الأسطول الحربي الروسي في المحيط الهادئ، توغلت إلى داخل المياه الإقليمية الروسية على مسافة 4 كم وتم طردها نتيجة اتخاذ إجراءات مناسبة باستخدام “وسائل خاصة”، استغرقت ثلاث ساعات.

وقال الوزير إنه “لا يمكن فهم هذا النشاط للولايات المتحدة في الشرق (الروسي) ولا مبرر له”.

وفي استعراضه لسير التدريبات العسكرية واسعة النطاق، التي تجريها روسيا في الوقت الحالي، قال شويغو إنها تجري بمشاركة جميع المناطق العسكرية وجميع الأساطيل الحربية الروسية.

وذكر وزير الدفاع أن جزءا من التدريبات الجارية حاليا قد دخل مرحلته الختامية فيما تقترب تدريبات أخرى من انتهائها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لافروف: رد الاتحاد الأوروبي والناتو على المطالب الروسية “لم يكن مرضياً”

لافروف: رد الاتحاد الأوروبي والناتو على المطالب الروسية “لم…

2022-02-14 / 2:31 مساءً
Photo of بوتين: تمدد الناتو شرقا عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا

بوتين: تمدد الناتو شرقا عملية لا نهاية لها وخطيرة…

2022-02-14 / 2:22 مساءً
Photo of فرنسا.. قتلى في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال

فرنسا.. قتلى في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه…

2022-02-14 / 12:58 مساءً
Photo of موريتانيا.. اكتشاف إصابتين بفيروس حمى “القرم الكونغو النزفية”

موريتانيا.. اكتشاف إصابتين بفيروس حمى “القرم الكونغو النزفية”

2022-02-14 / 11:08 صباحًا
Photo of هدد الشرطة ب”سكين”.. مقتل شخص مسلح بفرنسا

هدد الشرطة ب”سكين”.. مقتل شخص مسلح بفرنسا

2022-02-14 / 10:29 صباحًا
Photo of المخابرات الأوكرانية تخاطب المواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لإثارة الذعر

المخابرات الأوكرانية تخاطب المواطنين: البلاد تتعرض لمحاولات لإثارة الذعر

2022-02-14 / 9:22 صباحًا
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي: أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من تل أبيب

وزير الخارجية الإسرائيلي: أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من تل…

2022-02-13 / 10:04 مساءً
Photo of ليتوانيا تسلم أوكرانيا صواريخ “ستينغر”

ليتوانيا تسلم أوكرانيا صواريخ “ستينغر”

2022-02-13 / 9:02 مساءً
Photo of الرئيس الألماني يحمل روسيا “مسؤولية” خطر “الحرب”

الرئيس الألماني يحمل روسيا “مسؤولية” خطر “الحرب”

2022-02-13 / 6:21 مساءً
Photo of إنقاذ 228 مهاجرا في المتوسط خلال أقل من 24 ساعة

إنقاذ 228 مهاجرا في المتوسط خلال أقل من 24…

2022-02-13 / 4:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق