طنجة. فيدراية تعاونيات فرز وتثمين النفايات تدعو الشركة المفوض لها تدبير مركز طمر المنزلة لتطبيق دفتر التحملات

2022-02-14 / 3:41 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

في اطار المهام والادوار التي تطلع بها فيدرالية تعاونيات فرز وتثمين جمع النفايات بالمغرب وسعيا منها الى تعزيز اليات الديمقراطية التشاركية وارساء مبادئ الحكامة التدبيرية لقطاع فرز وتثمين النفايات وبخصوص المؤاخدات والانتقادات التي اثيرت حول مطرح طمر النفايات الجديد الجديد بطنجة ،استنكرت فيدرالية تعاونيات فرز وتثمين النفايات ما آلت اليه الاوضاع رغم المراسلات العديدة للجهات المختصة حول وضعية فارزي النفايات العمومية .

وطالبت فيدرالية تعاونيات فرز وتثمين النفايات بادماج متعاوني وعمال مطرح امغوغة سابقا بمركز طمر وتثمين النفايات الجديد بالمنزلة، اضافة الى دعوة الشركة المفوض لها تدبير مركز طمر وتثمين النفايات بفتح حوار مع كل من شركة روسكلاج طنجة وتعاونية كاب لتدوير النفايات اضافة الى جمعية عمال مطرح امغوغة .

كما دعت الفيدرالية الشركة الى تطبيق دفتر التحملات وذلك بادماج فارزي وجامعي النفايات وفتح حوار معهم

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