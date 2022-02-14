احتراق مستودع صناعي بالبيضاء و الوقاية المدنية تنجح في احتواء الحريق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشب حريق ضخم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد/الاثنين بإحدى المستودعات الصناعية الخاصة بالبلاستيك بمنطقة المكانسة ضواحي الدار البيضاء.

و شوهدت ألسنة اللهب و هي تتصاعد داخل مستودع صناعي خاص بالبلاستيك بالمكانسة و هو ما استدعى تدخلا عاجلا من عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية.

و أسفر تدخل الوقاية المدنية في الوقت المناسب و بطريقة احترافية عن تجنب وقوع الكارثة، حيث تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي بالرغم من وعورة المكان المفتقد لأبسط منافذ الإغاثة فضلا على وجود مواد قابلة للاحتراق.

و لم يسفر هذا الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الموضوع لمعرفة و تحديد ملابسات الحريق.

تفاصيل أوفى لحظة محاولة عناصر الوقاية المدنية إطفاء الحريق في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

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