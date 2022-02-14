احتراق مستودع صناعي بالبيضاء و الوقاية المدنية تنجح في احتواء الحريق

2022-02-14 / 2:44 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشب حريق ضخم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد/الاثنين بإحدى المستودعات الصناعية الخاصة بالبلاستيك بمنطقة المكانسة ضواحي الدار البيضاء.

و شوهدت ألسنة اللهب و هي تتصاعد داخل مستودع صناعي خاص بالبلاستيك بالمكانسة و هو ما استدعى تدخلا عاجلا من عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية.

و أسفر تدخل الوقاية المدنية في الوقت المناسب و بطريقة احترافية عن تجنب وقوع الكارثة، حيث تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي بالرغم من وعورة المكان المفتقد لأبسط منافذ الإغاثة فضلا على وجود مواد قابلة للاحتراق.

و لم يسفر هذا الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الموضوع لمعرفة و تحديد ملابسات الحريق.

تفاصيل أوفى لحظة محاولة عناصر الوقاية المدنية إطفاء الحريق في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القصر الكبير : مدمن مخدرات يقتل والده بواسطة حجرة

القصر الكبير : مدمن مخدرات يقتل والده بواسطة حجرة

2022-02-13 / 7:24 مساءً
Photo of اصابة باكستانيين في حادثة سير ضواحي امحاميد الغزلان بزاكورة

اصابة باكستانيين في حادثة سير ضواحي امحاميد الغزلان بزاكورة

2022-02-13 / 4:07 مساءً
Photo of فاجعة بفاس.. غاز البوتان يقتل سيدة وعشيقها

فاجعة بفاس.. غاز البوتان يقتل سيدة وعشيقها

2022-02-13 / 12:18 مساءً
Photo of زاكورة : انتشال جثة رجل من بئر بالنقوب

زاكورة : انتشال جثة رجل من بئر بالنقوب

2022-02-11 / 10:32 مساءً
Photo of الفقيه بن صالح : حادثة سير تودي بحياة عاملين فلاحيين

الفقيه بن صالح : حادثة سير تودي بحياة عاملين…

2022-02-11 / 9:34 مساءً
Photo of إستنفار للدرك الملكي بعد العثور على جثتين بشاطئ أخفنير

إستنفار للدرك الملكي بعد العثور على جثتين بشاطئ أخفنير

2022-02-10 / 10:14 مساءً
Photo of في حادث مأساوي بالعثمانة .. مصرع طفل بشاحنة والده

في حادث مأساوي بالعثمانة .. مصرع طفل بشاحنة والده

2022-02-09 / 11:26 مساءً
Photo of حادثة سير الدار البيضاء.. سبعة جرحى أحدهم إصابته بليغة

حادثة سير الدار البيضاء.. سبعة جرحى أحدهم إصابته بليغة

2022-02-09 / 5:04 مساءً
Photo of حادثة خطيرة ب”لوطوروت” البيضاء.. تصادم شاحنة و 15 سيارة و نقل ضحايا في حالة حرجة

حادثة خطيرة ب”لوطوروت” البيضاء.. تصادم شاحنة و 15 سيارة…

2022-02-09 / 3:33 مساءً
Photo of جرسيف :قائد يتسبب في مصرع ثلاثيني في حادثة سير

جرسيف :قائد يتسبب في مصرع ثلاثيني في حادثة سير

2022-02-08 / 10:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق