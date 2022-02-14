الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: تمدد الناتو شرقا عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا

2022-02-14 / 2:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تمت صياغة رد فعل روسيا على ردود الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية.

وأكد لافروف أن “روسيا ستسعى للحصول على إجابات بشأن الضمانات الأمنية بما في ذلك انضمام أوكرانيا للناتو”، معتبرا ان “الرد الغربي بشأن مسألة عدم تجزئة الأمن غير ملائم لروسيا”.

واكد لافروف لبوتين أن “هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن والناتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية”، مشيرا الى ان “رد الولايات المتحدة على محاور مقترحاتنا الأمنية كان سلبيا”.

بدوره جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استماعه لتقرير لافروف “رفض موسكو لتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، واصفا إياه بأنه عملية “لا نهاية لها وخطيرة جدا”.

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تعليق واحد

  1. اللهم اجعل نهاية هذا الملحد الشيوعي المجرم قاتل أبناء الشام الشرفاء كنهاية شارون يريد،الموت ولا يجده حتى يأمر الله بقبض،روحه

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