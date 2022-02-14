إرتفاع أسعار مواد البناء و”الزجاج” يقفز إلى أزيد 140 درهم

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

بعد أن لهبت أسعار المواد الغذائية جيوب المواطنين، أعقبها مؤخرا مواد البناء التي بدورها شهدت زيادات مرتفعة بأزيد من نصف الثمن القديم.

وفي نفس السياق كشف مهنيون لجريدة ” هبة بريس ” حجم الزيادات في مواد كالزجاج والألمنيوم والحديد ومواد أخرى، التي سجلت ارتفاعات في الأثمنة بنسب متفاوتة، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المغاربة بسبب جائحة “كوفيد-19″.

وارتفع سعر مادة الزجاج من 70 درهم للمتر المربع ٳلى أزيد من 140 درهم، وزيادة بنسبة 35 في المائة في ثمن مادة الالمنيوم و” بي ڤي سي ” و 15 بالمائة للسلع الأخرى.

وعبر المهنيون عن قلقهم من الزيادات الصاروخية في تلك المواد ، والتي أجهزت على تعاملاتهم مع المستهلك ، حيث تقلص حجم المعاملات بسبب تلك الزيادات وعدم قدرة المستهلك مسايرة تلك الزيادات .

وقالت مصادر متطابقة، أن الزيادة في ثمن أسعار الزجاج سينعكس سلبا على أسعار بعض المواد الغذائية التي تستعمل الزجاج كمادة أساسية، كالمربى الذي سيعرف بدوره زيادة في سعره في الاسابيع القادمة .

ويرجع إرتفاع أسعار الزجاج الى السوق العالمية، والتي ارتفعت بها الاسعار في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.

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