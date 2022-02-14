مجتمع المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية
الصورة من الارشيف

السلطات المغربية تبرمج رحلات جوية مباشرة مع أوكرانيا لإجلاء الطلبة

2022-02-14 / 1:37 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل جهود السلطات المغربية لإجلاء الطلبة المغاربة في أوكرانيا الراغبين في مغادرة بلد الإقامة بسبب الظروف غير المستقرة حاليا في ظل التقارير الاستخباراتية الدولية التي تشير لقرب نشوب حرب بين روسيا و أوكرانيا.

و في هذا الصدد، تسارع سلطات الرباط لتوفير رحلات جوية مباشرة بين كييف و الدار البيضاء و ذلك بتنسيق مع شركات الطيران و كذا سلطات أوكرانيا.

و برمجت السلطات المغربية رحلة جوية مباشرة يوم غد الثلاثاء تنطلق من مطار كييف و ستحط رحالها بالدار البيضاء ، و ستتكلف إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بتأمين هاته الرحلة.

كما تقرر تنطيم رحلة جوية مباشرة ثانية بين أوكرانيا و المغرب بحر هذا الأسبوع ستتكلف بتأمينها طائرة تابعة لشركة العربية للطيران، و ستربط بين كييف و طنجة.

و تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن أي رحلة جوية مباشرة في السابق بين المغرب و أوكرانيا ، و تم مؤقتا تنظيم هاته الرحلات لإجلاء الطلبة المغاربة و الجالية المقيمة بدولة أوكرانيا.

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