للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن إشارة المغاربة

هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة المغربية في كييف، اليوم الاثنين، غنوضع أرقام رهن إشارة المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، للتواصل معها من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.

ووضعت السفارة رقما أخضرا لمغاربة أوكرانيا وهو “0800502683”، كما خصصت رقما آخرا للاتصال من المغرب وهو “0537663300”.

هذا ويشار الى أن السفارة دعت قبل يومين المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى الإسراع بمغادرتها.

وقالت السفارة في بيان لها أنه في ظل الوضع الحالي، فإنها توصي المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6