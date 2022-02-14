للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن إشارة المغاربة
هبة بريس - الرباط
أعلنت السفارة المغربية في كييف، اليوم الاثنين، غنوضع أرقام رهن إشارة المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، للتواصل معها من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.
ووضعت السفارة رقما أخضرا لمغاربة أوكرانيا وهو “0800502683”، كما خصصت رقما آخرا للاتصال من المغرب وهو “0537663300”.
هذا ويشار الى أن السفارة دعت قبل يومين المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى الإسراع بمغادرتها.
وقالت السفارة في بيان لها أنه في ظل الوضع الحالي، فإنها توصي المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.
كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
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18 تعليقات
يجب على السفارة المغربية أن تجد حلا مناسبا لهؤلاء الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا لحماية مستقبلهم..
يجب ظبط النفس ولاداعي للتسرع في الحرب .. لأنها ستدمر المجال الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة للبلدين..
يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنع هذه الحروب التي ستدمر الشعب الاوكراني….
اللهم اتي بالفرج القريب على الشعب الاوكراني من محنته … نحن ضد الحرب…
ما مصير الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا؟؟ ياسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مستقبل الطلبة والطالبات مهدد بالتحطيم لمستقبلهم يجب ان تضعوا لهم حلا مناسبا يرضي الجميع…
تحياتي للسفارة المغربية على هذه المبادرة الطيبة لعودة الجالية المغربية من أوكرانيا.وبالاخص لملكنا الغالي سباقا للخير من أجل حماية الجالية المغربية …
أظن إذا قامت الحرب بين أوكرانيا وروسيا هذا بتاكيد ستكون حرب عالمية تالثة دقت على العالم. لهذا يجب منعهم والتدخل الفوري..
يجب منع الحروب بصفة نهائية حتى لا يقع العالم في كارثة كبرى لايحمد عقباها..
لاجلاء الجالية المغربية من أوكرانيا يجب على الحكومة أن توفر لهم ظروف جيدة مع تذاكير الطائرة مجانية…
نحن ضد فكرة الحروب ولا داعي لها .. لأنها ستعود بالتحطيم والخراب الاقتصادي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
هذه الحروب غير قانونية بالنسبة للدولتين من جميع القطاعات..يجب التراجع لهذا القرار الذي اتخذته روسيا لادلاع الحرب مع اوكرانيا..
يجب التدخل الفوري لوقف الحرب….
يجب حل مستعجل بين البلدين لمنع الحرب …
كيف سيصير مصير الجالية المغربية عندما لقدر الله وقوع الحرب…نتمنى ان لا تقع الواقعة…
يجب على العالم ان يقف وقفات احتجاجية ضد الحرب ومنعها كليا…
إنه غضب من جميع الدول لقدر الله وقوع حرب.نحن ضدها…
التدخل الفوري التدخل التدخل ثم التدخل العاجل لمنع هذه الحرب لأنها يتخلف خسائر فادحة مادية وبشرية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يجب ان نتحد جميعا لمنع هذه الحرب لأنها ستدمر الشعب الاوكراني بصفة خاصة وبالنسبة لنا بصفة عامة من ناحية القطاع الاقتصادي والاجتماعي ….