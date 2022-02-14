للإجابة عن تساؤلاتهم.. سفارة المغرب بأوكرانيا تضع أرقاما رهن إشارة المغاربة

2022-02-14 / 12:23 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت السفارة المغربية في كييف، اليوم الاثنين، غنوضع أرقام رهن إشارة المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، للتواصل معها من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.

ووضعت السفارة رقما أخضرا لمغاربة أوكرانيا وهو “0800502683”، كما خصصت رقما آخرا للاتصال من المغرب وهو “0537663300”.

هذا ويشار الى أن السفارة دعت قبل يومين المواطنين المغاربة المقيمين في أوكرانيا إلى الإسراع بمغادرتها.

وقالت السفارة في بيان لها أنه في ظل الوضع الحالي، فإنها توصي المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طلبة مغاربة بأوكرانيا: “المدراس تهددنا بالطرد في حالة المغادرة”

طلبة مغاربة بأوكرانيا: “المدراس تهددنا بالطرد في حالة المغادرة”

2022-02-14 / 10:53 صباحًا
Photo of جالية” خيريز دي لافرونتيرا” تستفيذ من قنصلية متنقلة لتقريب الخدمات

جالية” خيريز دي لافرونتيرا” تستفيذ من قنصلية متنقلة لتقريب…

2022-02-13 / 8:28 مساءً
Photo of القنصل العام المغربي بفيرونا يجري مباحثات مع القنصل الفخري لجمهورية ليتوانيا

القنصل العام المغربي بفيرونا يجري مباحثات مع القنصل الفخري…

2022-02-13 / 4:19 مساءً
Photo of سفارة المغرب في كييف توصي الطلبة والمغاربة بمغادرة أوكرانيا

سفارة المغرب في كييف توصي الطلبة والمغاربة بمغادرة أوكرانيا

2022-02-12 / 4:02 مساءً
Photo of إسبانيا.. تفكيك عصابة لتهريب الحشيش من المغرب

إسبانيا.. تفكيك عصابة لتهريب الحشيش من المغرب

2022-02-11 / 10:24 مساءً
Photo of مزيد من الدول تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا..فماذا عن المغرب ؟

مزيد من الدول تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا..فماذا عن المغرب…

2022-02-11 / 9:04 مساءً
Photo of السعودية.. تمديد تأشيرات الخروج النهائي للمغاربة حتى 14 فبراير

السعودية.. تمديد تأشيرات الخروج النهائي للمغاربة حتى 14 فبراير

2022-02-11 / 5:35 مساءً
Photo of إسبانيا تعتقل مغربيا مطلوبا دوليا ومحكوما عليه بالسجن 10 سنوات

إسبانيا تعتقل مغربيا مطلوبا دوليا ومحكوما عليه بالسجن 10…

2022-02-08 / 6:23 مساءً
Photo of في صلاة الجمعة.. المصلون بمساجد فرنسا يدعون للطفل ريان

في صلاة الجمعة.. المصلون بمساجد فرنسا يدعون للطفل ريان

2022-02-04 / 2:51 مساءً
Photo of قصة نجاح مغربي وسيط تقافي بالمؤسسات في إيطاليا ملتزم بالدفاع عن حقوق الجالية

قصة نجاح مغربي وسيط تقافي بالمؤسسات في إيطاليا ملتزم…

2022-02-01 / 6:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق