سلطات البيضاء تفصح عن حلة ساحة النصر الجديدة و تاريخ انطلاقة الأشغال
بعد انتظار طويل، خرجت شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور” لتفصح عن حلة و تاريخ انطلاقة أشغال تهيئة ساحة النصر التي تعتبر من بين أكثر مناطق العاصمة الاقتصادية اكتظاظا و رواجا.
و في هذا الصدد، أكدت “كازا طرونسبور” أن ساحة النصر بالدار البيضاء ستستضيف خطي كازا طرامواي T3 و T4 ومحطة سيارات الأجرة ومحطة حافلات كازاباص.
و حسب الشركة، سيمثل قطب التبادل الذي سيتم إنشاؤه فرصة لإعادة تهيئة شاملة لهذه الساحة المهمة في مدينة الدار البيضاء وسيمنح من خلالها مكانا متميزا للراجلين.
و برمجة الشركة بتنسيق مع سلطات المدينة بدء أشغال تهيئة ساحة النصر في النصف الثاني من عام 2022، و سيتم تعزيز المساحات للراجلين لتوفير تنقل سلس لمستخدمي الطرامواي بين المحطتين و لجميع زائرين الساحة.
و ستزين الساحة وفق بلاغ الشركة بهوية بصرية جديدة، حيث أن الهدف من ذلك هو تصميم ساحة النصر أكثر هدوءا و أكثر إخضرارا و أكثر شمولية.
2 تعليقات
يجب المنع الكلي لهذه الحروب التي ستحطم العلاقات الدبلوماسية بين الدول ولا حولة ولا قوة إلا بالله العظيم.
يجب تهدئة الأعصاب والرجوع إلى الصواب والحلول فيما بينهما بالتي هي احسن حتى لايقعوا في مشاكل لايحمد عقباها..