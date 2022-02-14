شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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“جيش الحدود” يحبط محاولة تهريب حوالي 6 أطنان من المخدرات

2022-02-14 / 11:37 صباحًا
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري، اليوم الاثنين، أنه في إطار مراقبة الحدود المغربية، وخلال الدوريات التي يتم القيام بها على طول الحزام الأمني بأم دريكة، مكنت يقظة عناصر القوات المسلحة الملكية، أمس الأحد 13 فبراير 2022، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية واسعة النطاق أسفرت عن تعطيل أربع مركبات رباعية الدفع محملة بشحنة من المخدرات، بينما لاذ مستعملوها بالفرار.

وأضاف أنه تم تسليم الشحنة التي ناهز حجمها ستة أطنان من مخدر الشيرا والمركبات المحجوزة للمصالح المختصة للدرك الحربي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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