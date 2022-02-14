اختار له اسم “نعيم”.. أشرف حكيمي يرزق بمولوده الثاني

هبة بريس - متابعة

أعلن اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 23 عاما أنه رزق بمولود جديد.

ونشر حكيمي عبر حسابه في “إنستغرام” صور لزوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك في المستشفى رفقة مولودهما الجديد، وأرفقها بالقول: “وصلت أفضل هدية لأمين وجميع أفراد الأسرة: نعيم حكيم أبو خريس، كيف أردنا أن تكون بيننا! كل شيء سار على ما يرام ونحن بصحة جيدة 12/02/2022”.

يذكر أن نعيم هو الطفل الثاني لحكيمي وزوجته بعد أمين الذي ولد في فبراير عام 2020.

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