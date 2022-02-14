أمن مراكش يوقف فرنسيا مبحوث عنه دوليا بتهمة تبييض الأموال

هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمدینة مراكش، من توقيف مواطن فرنسي یبلغ من العمر 73 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البلجیكية للاشتباه في تورطه في قضیة تتعلق بتبيیض الأموال.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطیات المتوفرة بخصوص الشخص الأجنبي الموقوف، فٕانه يشتبه بتورطه في قضیة تتعلق بتبيیض الأموال لها علاقة بأنشطته في مجال الاتجار في التحف الفنیة ببلجیكا .

وأوضح المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظریة بأمر من النیابة العامة المختصة، وذلك على ذمة مسطرة التسليم.

وأوشار إلى أنه قد تم توقيف المشتبه به في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديریة العامة للأمن الوطني لتعزيز آلیات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا توقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعید الدولي في القضايا المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود الوطنیة.

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