“الله يا جاري”.. عبد الهادي بلخياط يطرح أغنية خاصة للشعبين المغربي و الجزائري
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرح الفنان المغربي القدير عبد الهادي بلخياط جديده الفني على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” تحت عنوان “الله يا جاري”.
و تتحدث الأغنية عن العلاقة المتينة التي كانت تجمع الشعبين المغربي و الجزائري و تأثرها مع الزمن بالأحداث، مستحضرا الصفات التي يجب أن يتمتع بها الجيران و التي يحث عليها ديننا الحنيف.
أغنية “الله يا جاري” من الحان و غناء عبد الهادي بلخياط، فيما تكلف بالكلمات محمد الدغوغي، و التوزيع عبد الإله الزنوحي.
و لاقت الأغنية استحسان الجمهور، حيث انهالت تعاليق التنويه و الإشادة أسفل الفيديو، و التي صبت في منحى واحد و هو دور الفن الراقي في إصلاح ما أفسدته السياسة.
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عبد الهادي بالخياط من الغناء الى الخوف من الفناء