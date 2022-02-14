“الله يا جاري”.. عبد الهادي بلخياط يطرح أغنية خاصة للشعبين المغربي و الجزائري

2022-02-14 / 10:58 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي القدير عبد الهادي بلخياط جديده الفني على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” تحت عنوان “الله يا جاري”.

و تتحدث الأغنية عن العلاقة المتينة التي كانت تجمع الشعبين المغربي و الجزائري و تأثرها مع الزمن بالأحداث، مستحضرا الصفات التي يجب أن يتمتع بها الجيران و التي يحث عليها ديننا الحنيف.

أغنية “الله يا جاري” من الحان و غناء عبد الهادي بلخياط، فيما تكلف بالكلمات محمد الدغوغي، و التوزيع عبد الإله الزنوحي.

و لاقت الأغنية استحسان الجمهور، حيث انهالت تعاليق التنويه و الإشادة أسفل الفيديو، و التي صبت في منحى واحد و هو دور الفن الراقي في إصلاح ما أفسدته السياسة.

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