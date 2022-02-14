طلبة مغاربة بأوكرانيا: “المدراس تهددنا بالطرد في حالة المغادرة”

2022-02-14 / 10:53 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يعيش عدد كبير من الطلبة المغاربة بدولة أوكرانيا، حالة من الحيرة والخوف، بسبب التوترات الأخيرة التي تشهدها العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.

وفي حديث لعدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في شعب الطب والهندسة بدولة أوكرانيا مع “هبة بريس”، فقد أكدوا على أنهم يعيشون في حالة من الحيرة والاستياء بسبب الأحداث الأخيرة، وبسبب وضعهم بين خيار مغادرة البلاد والتخلي عن مستقبلهم الدراسي وبين البقاء وسط حالة الترقب والخوف من المجهول.

وأضاف ذات المتحدثين، أن مدارسهم ومعاهدهم هددتهم بالطرد النهائي في حالة مغادرتهم البلاد خلال الأيام الجارية، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها سفارة المغرب بكييف التدخل.

وأضاف الطلبة المغاربة، أن الأوضاع بأوكرانيا هادئة، غير أن الأخبار والفيديوهات المتداولة بوسائل الاعلام الدولية أثارت حالة من الرعب والذعر في نفوس آبائهم الذين أصبحوا يطالبونهم بالعودة في أقرب وقت.

وفي نفس السياق، أشار الطلبة الى الارتفاع المهول في أسعار تذاكر الطيران وكذا قلتها، مطالبين الجهات المعنية بتوفير رحلات خاصة بالمغاربة لإعادتهم الى بلادهم خاصة بعد “البلاغ الداعي للعودة”

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تعليق واحد

  1. هاد ولاد الفشوش طلعونا فالراس.
    ملي بدات الأزمة ديال كوفيد بداو كيبكيـوْ باش يدخلو للمغرب.
    ملي عطا جلالة الملك التعليمات باش الدولة تسهل ليهم الدخول، دوزوا شويا وبداوْ عاوتاني كيبكيـوْ باش يخرجو من المغرب ويمشيوْ يدوزو الامتحانات.
    لي ما بغاوش يفهموه هاد ولا الفشوش هو أن الجامعات علا برا ما كتخدمش بالتيليفون وبباك صاحبي، وعندهوم واحد الحاجة اسميتها الاستقلالية.
    إذا، يلا قالولهوم اللي ما بقاش يجي للدروس راه مطرود، راه غادي يطبقوها وخا يهضر معاهوم عزريل من الآخرة ماشي غير السفير.

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