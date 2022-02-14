طقس الاثنين.. أجواء باردة وسماء ممطرة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح فوق مرتفعات الأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي، هضاب الفوسفاط وشرق البلاد مع تكون صقيع محلي.

وسيظل الطقس غائما في أغلب الأوقات إلى غائم جزئيا فوق منطقة طنجة، اللوكوس، الريف، السايس، الغرب، الأطلس المتوسط والسهول الممتدة شمال آسفي، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة محلية في بعض الأحيان.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، على السهول الشمالية والوسطى وفوق شمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار بأقصى جنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من الشمال على السواحل الوسطى والجنوبية، ومن الشرق على الواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي جهات المملكة.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 وصفر درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و6 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 5 و11 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و18 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، الريف، منطقة طنجة، اللوكوس، السايس، الساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الجنوب-الشرقي والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا خلال الزوال ما بين العرائش وطرفاية.

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