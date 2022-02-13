نقابة CDT بتازة تحتج على غلاء الأسعار وعدم استئناف الحوار الاجتماعي

2022-02-13 / 11:00 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

احتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المدن المغربية اليوم الأحد، على غلاء الأسعار، والتضييق على الحريات النقابية، وعدم استئناف الحوار الاجتماعي.

ففي مدينة تازة وعلى غرار باقي المدن المغربية نظمت النقابة اليوم الاحد 13 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية مطالبين بتدخل الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن في وقت سابق، عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني ، احتجاجا على “التضييق” على الحريات النقابية و”تجميد” الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.

واعتبرت النقابة أن “واقع الحريات النقابية يعرف تضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية .

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‫21 تعليقات

  1. كل هذه المشاكل الاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي سببها الحكومة التي لحد الآن لم تعرف التصرف مع المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والتشرد وسببها البطالة وانخفاظ الأجور والمعاشات… يجب على الحكومة أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من هذه المهزلة..

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