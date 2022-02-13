نقابة CDT بتازة تحتج على غلاء الأسعار وعدم استئناف الحوار الاجتماعي

2022-02-13 / 11:00 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

احتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المدن المغربية اليوم الأحد، على غلاء الأسعار، والتضييق على الحريات النقابية، وعدم استئناف الحوار الاجتماعي.

ففي مدينة تازة وعلى غرار باقي المدن المغربية نظمت النقابة اليوم الاحد 13 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية مطالبين بتدخل الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن في وقت سابق، عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني ، احتجاجا على “التضييق” على الحريات النقابية و”تجميد” الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.

واعتبرت النقابة أن “واقع الحريات النقابية يعرف تضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية .

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‫21 تعليقات

  5. نحن على ابواب الإفلاس ….منذ سنتين ونحن متضررين بهذه الجائحة كوفيد 19 كورونا.. لهذا يجب على الحكومة أن تراعي للمواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء…وان تقوم بتخفيظ الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة…

  7. عرفت السنوات الأخيرة ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ارتفاعا ساروخيا؛ يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي متطلبات المواطن البسيط؛ حتى تكون في متناول الجميع…

  8. ليس مدينة تازة تعرف هذه الارتفاعات العالية في المواد الغذائية الأساسية وإنما جل أنحاء المملكة …ولا نعرف الأسباب لهذا يجب وضع حلا مناسبا يرضي الجميع…

  9. يجب علينا وقفات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة ؛ونقف يد واحدة لهذه المهزلة.. لأن الطبقة الفقيرة والكادحة تعيش وضعية صعبة جدا جدا مقارنة مع الطبقة البورجوازية لاتشعر بالفقير الذي طالما عانى من أجل لقمة العيش..

  12. لايعقل نحن في قرن الواحد والعشرين والمغرب يعاني دائما في هذآ القطاع الخاص بارتفاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ولحد الآن لم يجدوا حلا مناسبا يرضي الجميع…

  13. مع اقتراب رمضان المبارك نتمنى ان تنخفظ الاسعار وبالاخص نحن في شهر رمضان يكثر الاستهلاك اليومي بكثرة فلهذا يجب مراعاة الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالته المعيشية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا.

  14. ماكفايا ما عانين منه منذ سنتين والآن تقومون بإعادة السيناريوهات ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والمحروقات التي لم تعرف انخفاضا…

  19. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة تازة على صواب في عدم استئناف الحوار الاجتماعي على غلاء الاسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة..

  20. يجب على الدولة تحسين الأوضاع في إرتفاع الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة نكون شيئا ما الحد من الفقر والابتزازات والمجاعة وووووو اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا كورونا حطمتنا بصفة عامة…

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