وزير الخارجية الإسرائيلي: أوكرانيا طلبت مساعدة عسكرية من تل أبيب

2022-02-13 / 10:04 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن أمام بلاده وقت قصير جدا لإخراج مواطنيها من أوكرانيا، كاشفا النقاب أن كييف كانت قد طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل يجرى النظر فيها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لابيد للصحفيين، مساء اليوم الأحد، عقب لقائه نائبة وزير خارجية أوكرانيا أمينة جافروفا، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقال لابيد: “إسرائيل تستعد لاحتمال إغلاق الأجواء وبحسب مصادر استخباراتية أمريكية، هناك نافذة قصيرة لمغادرة أوكرانيا”.
وأردف: “طلب الأوكرانيون مساعدة عسكرية من إسرائيل، وستتم دراسة الأمر”.
وحول عدم دعم بلاده أوكرانيا بشكل صريح قال لابيد: “قد أكون أكثر حرصا من وزراء الخارجية الآخرين لأن لدي مشكلة لا يواجهها وزراء خارجية آخرون”.

وأضاف: “لدى روسيا وأوكرانيا مجتمعان يهوديان ضخمان وجزء من مسؤوليتنا هو العناية بهم وهذا يتطلب الحذر. وموقفنا هو أنه كل شيء يجب القيام به لمنع نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا”.
ومضى: “هناك ما بين 10 إلى 15 ألف إسرائيلي في أوكرانيا، معظمهم في كييف. ومن هؤلاء ألفي طالب معظمهم من الوسط العربي”.
وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، أجاب لابيد: “إسرائيل ليست طرفا ضالعا في الصراع الروسي الأوكراني، وبالتالي تتصرف بحذر

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