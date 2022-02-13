تطوان تحتضن النسخة السادسة من نموذج الأمم المتحدة

هبة بريس - مكتب طنجة

تحت شعار “أمم متحدة من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة” عرفت مدينة تطوان تنظيم الدورة السادسة من المؤتمر الشبابي نموذج الامم المتحدة في موضوع “التعليم الجيد” الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.



المؤتمر من تنظيم ثانوية الإمام الغزالي بتطوان وبإتفاق مع المدرسة العليا للاساتذة بمرتيل واشراف من مركز الامم المتحدة للاعلام بالرباط، وتعاون مع فريق شباب نموذج الامم المتحدة تطوان و دعم من مؤسسة la ruche des sciences للتعليم الخصوصي، ومساهمة عدد من شركاء البناء.



ونظمت فعاليات هذا المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 5و6و7 فبراير 2022 وذلك بفضاءات مؤسسة la ruche des sciences وبحضور 130 مشارك ومشاركة من الشباب من ينتمون لمؤسسات تعليمية وجامعية بالمدينة.

وبحضور شخصي للسيد فتحي الدبابي مدير مركز الإعلام الأمم المتحدى بالرباط وممثلي باقي المؤسسات المنظمة.



وأعطيت من طرف المدير البيداغوجي للمؤتمر انطلاقة الفعاليات والتي أكدت كلمات المتدخلين فيها على الإشادة بأهمية مثل هذه التجارب في صقل المهارات الحياتية لدى الشباب وتمكينهم من آليات التغيير الإيجابي والعمل من أجل الإنسانية، مع الدعوة إلى ضرورة دعم مثل هذه المبادرات.

وعرفت هذه الدورة تناول موضوع التعليم الجيد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حيت اشتغل المشاركون وفودا وسفراء ممثلين لعدد من دول العالم على مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالهدف من خلال ثلاث مجالس موضوعاتية وهي مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس اليونيسف، مجلس اليونيسكو، وعرض قضية خاصة في الموضوع على أنظار محكمة العدل الدولية.

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