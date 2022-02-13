الابراهيمي :” علينا التوقف عن نشر أرقام كورونا ويجب إنهاء مجانية التلقيح “
قال البروفيسور عز الدين الابراهيمي،مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في كلية الطب والصيدلة وعضو اللجنة العلمية الوطنية ، أن الجميع يجب ان يتحمل مسؤوليته من اجل العودة الى الحياة الطبيعية .
واعتبر الابراهيمي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن التفاؤل للخروج من ازمة كورونا طموح مشروع بعد سنتين من التضحيات .
وأضاف الابراهيمي قائلا :”عندما نلق نظرة على الارقام المغربية و الدولية يتبين و للأسف أن جميع من يتوفون اليوم بالكوفيد هم أشخاص فوق الستين قرروا عدم التلقيح، بينما القلة القليلة من الملقحين المصابين بكورونا، يتوفون بسبب أمراضهم المزمنة و ليس بالكوفيد و الأسئلة التي يطرحها الجميع ، هل نبقى رهينة لهؤلاء الستينيين الغير الملقحين بسبب قناعاتهم الشخصية؟ ماذا لو كانت العودة للحياة الطبيعية ستمر فوق جثث بعض الستينيين الغير ملقحين المحبين للمجازفة؟ هل كلما جازف بعض المغاربة بسلوكيات معينة يجب أن نتوقف عن العيش؟ هل لكل مجازف الحق في أن يرهن مستقبل وطن؟ “.
وتساءل الابراهيمي قائلا :” و بما أن الكوفيد “أصبح رواح” هل يجب أن تستمر مقاربة المجانية… و أن ننتظر إلى ما لا نهاية أن يقرر أشخاص بذاتهم الانخراط معنا في هذه العملية و ربما كلقاح الرواح “اللي بغا الجلبة يخلص” فاللقاحات ضد الأنفلونزا تشترى ربما يجب إعطاء مدة لاستكمال البروتوكول التلقيحي و إنهاء المجانية فالحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها أننا نبخس كل ما هو مجاني “.
واسترسل الابراهيمي قائلا :” بما أننا طبعنا مع أرقام الكوفيد فلنوقف عن نشرها كل يوم و لنقتصر على نشرة أسبوعية مفصلة كما تقوم بها المديرية و باحترافية كبيرة و كلما دعى الأمر ذلك فلا نرانا ننشر أرقام الرواح أو أمراض أخرى أفتك منه كل يوم… فالرواح… لا ننشر أعداد إصاباته كل يوم.”
10 تعليقات
كلام في الصميم
الناس دخلوا المغرب بجوازات التلقيح غير صالحة غير بالتحاليل ب، س، ر؟؟؟
للاسف عملاء شركات الدواء والمختبرات الاجنبية الذين لا يمثلون لا شعب لا دولة ولكن مدفوعون من الخارج.
اكتشفو في المغرب موطنا للمناصب وللمال وعملوا سفراء للمستغلين.
نحن لا نثق فيك ولا في مستواك
الاجدر ان تتحدث على الحريات وعن الحق. فالشعب له الحق في ان يسائلك اولا عن لجنتك ودورها و ما مؤهلاتها وكم تكلف الدولة وهي لا تقدر على تحليل مما يتكون اللقاح، ولا تشرح شيئا عن فيروس اصيب به فرعون وحاشيته في عهد موسى.
لجنة لا تقدر ان تشير بالاصايع الى من طور الفيروس ومكنه من خاصية التحور
لجنة اتخدت من الحل الفاشل السبيل الوحيد للخلاص رغم ان فعاليته لا تجدي نفعا.
حري بك ان تلتزم الصمت وان تترك الامر للباحثين في المختبرات وان تبقى لقياس مسافة الامان و تقديم المعقمات
مهما فعلت فليست لكم شرعية فلجنتكم العلمية ماهي الا….. وعدم خروج كم للرد على البروفسور الاندلسي الذي يفظحكم كل يوم وكل ساعة والان انت تتبجح على المغاربة اذا كنت انت من تشتريه وتسدد ثمنه فأقول بك بالعامية المغربية (خلعوا) واذا كان من جيوب المغاربة سقوط لك ايضا (تكمش واسكت) الزين لا مجي بكري فاتحين غير فتخراج العينين لم تقدموا ولو دراسة علمية من انتاج كم كل كلامهم منقول ومنسوخ من اسيادكم الله ينعل لي مايحشم
بين الاسطر في نفس الجملة يناقض نفسه، تارة يرمي الغير ملقحين بالمجازفة وانهم ستينيون وهذا بختار كبير
كم من ملقح مات باللقاح، ارواح هؤلاء على عاتقه الى يوم القيامة
اما اللقاح التجريبي الذي يصل الى المغرب فهو مجاني من اجل تجربته والكل يعلم هذا
تارة تقول انه رواح وتارة يقتل، ثبت يا نقال
السكوت خير لك.
نعم الرأي، و هل سبق أن كان اللقاح مجاني، فهو دفع ثمنه من دافعي الضرائب و بدل الاستثمارات الأهم للشعب.
على العموم في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
من سمع حديثه يقول أن نسبة الملقحين 90 في المئة بينما لم يتجاوز أصحاب الجرعة الثالثة 4 ملايين هل يقصد الأربعين مليونا التي لم تقتنع بالتلقيح أم يتحدث عن دولة أخرى
قالك “القلة القليلة من الملقحين من يموتون” !!! إذا مات فقط شخص واحد من الملقحين أصيب بكوفيد فهذه كارثة و هذا يعني أن اللقاح غير آمن!
أشنو دخلك ا استاذ فالمجانية. المفترض انك دكتور توفر المعلومات و الاحصائيات العلمية.