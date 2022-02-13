جالية” خيريز دي لافرونتيرا” تستفيذ من قنصلية متنقلة لتقريب الخدمات

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

نظمت القنصلية العامة يومي السبت والأحد قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببلدة “خيريز دي لا فرونتيرا” التابعة إقليميا ل”قادس” الواقعة أقصى الجنوب الإسباني.

وانتقل للغاية وفد قنصلي مهم من مختلف المصالح الإدارية يمثل كلا من مصلحة البطاقة الوطنية وجواز السفر البييومتري والمصادقة على الشواهد إضافة إلى مصلحة الحالة المدنية.

وانطلقت خدمات القنصلية المتنقلة يوم أمس السبت صباحا بأحد الفضاءات التابعة لبلدية “خيريز دي لا فرونتيرا” بحضور سياسي وازن تمثل في منذوبة الشباب لنفس البلدة ” أنا إيريكا راموس” والتي تم إستقبالها في إطار التنسيق وتوفير الفضاء المناسب من طرف القنصل العام المغربي “محمد رفاوي”.

وتعتبر هذه المبادرة التي قادتها القنصلية العامة ب”الجزيرة الخضراء” الأولى من نوعها خلال مطلع هذه السنة، إذ كانت الجالية المغربية ب”طوريمولينوس” على موعد مماثل مع قنصلية متنقلة نهاية السنة الفارطة وتحديدا يوم 11 دجنبر والتي إستفاذ منها عدد مهم من أفراد الجالية.

وتبقى هذه القنصليات المتنقلة مصدر إستحسان وارتسامات إيجابية لما توفره من خدمات تقترب في كل مرة من المغاربة المقيمين بالخارج، وتوفر عنهم عناء التنقل وتكاليفه الباهظة سيما بالنسبة للعائلات الكبيرة

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