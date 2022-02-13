توزيع مستودعات لتخزين المستلزمات البحرية على مهنيي الصيد التقليدي بميناء الحسيمة

هبة بريس - و م ع

تم أمس السبت، بميناء كلايريس التابع للدائرة البحرية للحسيمة، توزيع مستودعات مخصصة لوضع وتخزين المستلزمات والأدوات البحرية ومعدات الصيد، على نحو 78 بحارا للصيد التقليدي يزاول نشاطه بهذا الميناء.

وجرت هذه العملية الهامة بحضور أعضاء من الغرفة المتوسطية للصيد والمندوب الإقليمي للصيد البحري بالنيابة ، وممثل السلطة المحلية وجمعيات مهنية.

وثمن البحارة المستفيدون هذه المبادرة النوعية التي ستمكنهم من تحسين ظروف العمل والاشتغال بميناء كلايريس، وتوفير شروط الراحة الضرورية لهم.

وأكد السيد كريم بنقدور، عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل ملموس في تنظيم المرفق البحري وتوفير ظروف جيدة وملائمة للبحارة، على اعتبار أن المستودعات ستساعد في حماية معدات البحارة ومستلزمات الصيد الخاصة بهم.

وأضاف السيد بنقدور أن العملية تمت في ظروف “حسنة وشفافة”، وستساهم في تحسين ظروف اشتغال البحارة ومهنيي الصيد البحري.

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