ميدلت .. وفاة عضو نادي رياضي بسكتة قلبية في مباراة لكرة القدم بالريش

2022-02-13 / 8:14 مساءً
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هبة بريس – ميدلت

بملعب 20 غشت بمدينة الريش إقليم ميدلت، تُوفّي مساء اليوم الأحد 13 فبراير الجاري، العضو في المكتب المسير لنادي أطلس الريش لكرة القدم المسمى قيد حياته “مصطفى خنور”.

وحسب شهود عيان ل”هبة بريس” فقد اصيب الفقيد الذي كان يشغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بالريش، بأزمة قلبية خلال تفاعله مع مجريات المقابلة التي جمعت فريقه نادي أطلس الريش لكرة القدم بفريق نادي الرياضات الرشيدية (الكودير) في إطار الجولة التاسعة من القسم الممتاز للعصبة الجهوية درعة تافيلالت لكرة القدم (مجموعة تافيلالت).

وخلفت وفاته موجة حزن شديدة وسط مكونات الفريقيْن وكذلك متابعي المباراة.

وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية وعناصر الشرطة إلى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بالريش، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

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