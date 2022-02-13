بقيمة 500 مليون دولار..المغرب يعزز ترسانة دفاعه الجوي بمنظومة “باراك مكس” الاسرائيلية
هبة بريس - الرباط
أفاد موقع “غلوبز” الاسرائيلي أن المغرب يسعى للتعاقد مع الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية و الفضائية IAI لشراء منظومة الدفاع الجوي و الصاروخي BARAK MX النسخة الأحدث لمنظومة باراك 8، في صفقة تقدر ب 500 مليون دولار.
وبحسب الموقع فإن “شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين”.
ويتميز نظام الدفاع الصاروخي “Barak MX” بالمرونة ويمكنه الحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار) كما يوفر النظام إدارة ثلاثة أنواع من الاعتراضات يصل مداها الى ازيد من 140 كلمتر.
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تعليق واحد
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة .
لقد ابتلينا بجار السوء الذي يخاف ولا يستحيي
على المغاربة الا يبخسوا سياسة الاستقواء الذاتي ضد كل من سولت له نفسه النيل من هيبتنا . كنا ولا نزال وسنبقى القوة الاقليمية في المنطقة , وعلى الاعداء اخذ العبرة من الماضي لا الامبراطورية العثمانية ولا الاسبانية ولا الفرنسية ولا الكراغلة استطاعوا الصمود في وجه الصخرة المغربية العنيدة ولهذا السبب عليهم ان يتعايشوا مع عقدة المغرب
الا ترونهم يتوددون الينا في كل مناسبة وهذا من هيبتهم وخوفهم من غضبة المغرب عليهم
الله الوطن الملك وافتخر يا مغربي