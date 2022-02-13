بقيمة 500 مليون دولار..المغرب يعزز ترسانة دفاعه الجوي بمنظومة “باراك مكس” الاسرائيلية

2022-02-13 / 8:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفاد موقع “غلوبز” الاسرائيلي أن المغرب يسعى للتعاقد مع الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية و الفضائية IAI لشراء منظومة الدفاع الجوي و الصاروخي BARAK MX النسخة الأحدث لمنظومة باراك 8، في صفقة تقدر ب 500 مليون دولار.

وبحسب الموقع فإن “شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين”.

ويتميز نظام الدفاع الصاروخي “Barak MX” بالمرونة ويمكنه الحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار) كما يوفر النظام إدارة ثلاثة أنواع من الاعتراضات يصل مداها الى ازيد من 140 كلمتر.

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