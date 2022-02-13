إطلاق اسم ساديوماني على ملعب رئيسي لكرة القدم في السنغال

2022-02-13 / 7:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مهاجم ليفربول ساديو ماني سيطلق اسمه على ملعب جديد في مسقط رأسه سيديو، عقب قيادة السنغال للتتويج بلقبها الأول في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وكان ماني (29 عاما) من نجوم البطولة في الكاميرون وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على مصر في النهائي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار، يوم الاثنين، في انتظار الفريق البطل للاحتفال باللقب، بينما أهدى رئيس السنغال ماكي سال اللاعبين أموالا وقطعا من الأراضي ومنحهم أعلى وسام بالدولة.

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