بسبب الجفاف وتداعياته..المعارضة تجر وزير الفلاحة للمساءلة بلجنة القطاعات الانتاجية

2022-02-13 / 6:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالبت فرق ومجموعة المعارضة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية ، عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي .

وقالت فرق المعارضة في مراسلة لها، ان الاجتماع يروم التداول في موضوع “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.

واعتبرت المراسلة ان السياق يتسم ب”وضعية متأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربيي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته”.

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