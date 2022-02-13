شفشاون ..وفاة رجل ستيني تناول سم الفئران في ظروف غامضة

2022-02-13 / 6:34 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

توفي شخص في الستينيات من العمر أمس السبت 12 فبراير الجاري بعد تناوله سُمَّ الفئران بأحد دواوير منطقة باب تازة بإقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية فالأمر يتعلق برجل من مواليد سنة 1961، متزوج له أبناء و أحفاد و ينحدر من دوار آيتيت الواقع بجماعة بني صالح قيادة بني دركول بمنطقة باب تازة بإقليم شفشاون، حيث تناول سم الفئران في ظروف غامضة تطلبت نقله على وجه السرعة نحو مستشفى شفشاون الاقليمي ونظرا لخطورة حالته الصحية تم نقله نحو مستشفى سانية الرمل بتطوان قبل أن يفارق الحياة في طريقه صوب مستشفى طنجة الجهوي .

وقد تم اخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي بغية تحديد اسباب الوفاة المباشرة وسط انباء تفيد باقدام الهالك على وضع حد لحياته بتناوله لسم الفئران .

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