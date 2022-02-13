“السيديتي” في وقفة احتجاجية بطنجة ضد غلاء الأسعار ( فيديو )

هبة بريس - مكتب طنجة

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الأحد ، وقفة احتجاجية أمام مقرها بمدينة طنجة، ضد غلاء أسعار المواد الاساسية وماأسمته ب”التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، ورفضاً لكل أشكال التهديد والضغط على الموظفين والأجراء والاقتطاع من أجورهم بإجبارية التلقيح”.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالمقايضة بين الأجور الشهرية مقابل جواز التلقيح، كما تم التنديد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المهول والمتوالي خلال الشهور الأخيرة.

واعتبرت الكونفدرالي ان غلاء اسعار المواد الاساسية يهدد الأمن الاجتماعي ويضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ناهيك عن ارتفاع البطالة والمس بالحريات النقابية.

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