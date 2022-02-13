سيارة اسعاف

اصابة باكستانيين في حادثة سير ضواحي امحاميد الغزلان بزاكورة

2022-02-13 / 4:07 مساءً
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هبة بريس _ زاكورة

أصيب بعد زوال اليوم الأحد 13 فبراير الجاري شخصان ينحدران من دولة باكستان بجروح طفيفة، إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانا على متنها بضواحي امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة .

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” ان الباكستانيين المصابان في هذه الحادثة يعملان بالمحمية القطرية بامحاميد الغزلان.

وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل المصابان إلى مستشفى الدراق بزاكورة، حيث يخضعان للعلاجات الضرورية، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة

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