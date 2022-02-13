هل قدمت الحكومة 50 مليارا شهريا لدعم خبز المغاربة ؟

2022-02-13 / 2:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اصدر محمد القيري الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحا فند من خلاله تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول تقديم الحكومة دعما بـ 50 مليار سنتيم شهريا للحفاظ على سعره في 1,20 درهم.

وقال الكاتب العام للفيدرالية أن تصريح، توصل ان تصريح ، بايتاس بهذا الخصوص خلف سخطا كبيرا وسط مهنيي القطاع، الذين يرون فيها افتراء، ويؤكدون أنها بعيدة كل البعد عن الصواب وتضليل للرأي العام.

واعتبر القيري في تصريح له أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، يبث معلومات خاطئة، ليوهم المغاربة أن “الحكومة تحمل هم القدرة الشرائية”.

ومقابل إعتباره بان تصريحات بايتاس مغلوطة، أوضح المتحدث أن “الدعم المالي الذي تمنحه الدولة موجه لأصحاب المطاحن، على أساس ألا يتجاوز ثمن الدقيق 3,5 درهم”، مشيرا إلى أن “هذا النوع من الدقيق لا يستعمله أصحاب المخابز، وأغلبهم يسميه (الجبص)، لأن جودته ضعيفة ولا تستوفي شروط إنتاج خبز جيد، وإذا استعملوه، يلزم إضافة عدة مواد كالسكر ومحسن الخبز ومواد أخرى، لكي يكون منتوجه قابلا للعرض .

وأبرز القيري في تصريح معمم توصلت الجريدة بنسخة منه أن الدقيق المدعم الذي تحدث عنه بايتاس، تستغله المطاحن فقط في تنويع منتوجاتها، داعيا إياه إلى تصحيح المعلومة المغلوطة التي قدمها للمغاربة

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