المغرب يوقع اتفاقية شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار

2022-02-13 / 2:40 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.

ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه من قبل غاي بارليف، مدير مصنع الصواريخ، وشارون بيتون، مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية.

وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع “Barak 8″، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، استمرت عدة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، آنذاك، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إرتفاع أسعار مواد البناء و”الزجاج” يقفز إلى أزيد 140 درهم

إرتفاع أسعار مواد البناء و”الزجاج” يقفز إلى أزيد 140…

2022-02-14 / 1:49 مساءً
Photo of ارتفاع معاملات التأمينات و الأبناك ينعش مؤشرات بورصة الدار البيضاء

ارتفاع معاملات التأمينات و الأبناك ينعش مؤشرات بورصة الدار…

2022-02-14 / 9:33 صباحًا
Photo of أرباح بالمليارات .. توقعات لن تسعد زبائن محطات الوقود

أرباح بالمليارات .. توقعات لن تسعد زبائن محطات الوقود

2022-02-13 / 3:36 مساءً
Photo of انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2022-02-13 / 1:48 مساءً
Photo of تحديات المقاولات ..جائحة كورونا تسببت في تغيير النظام الإنتاجي

تحديات المقاولات ..جائحة كورونا تسببت في تغيير النظام الإنتاجي

2022-02-13 / 11:11 صباحًا
Photo of تعافي المقاولات في المغرب …خبير يكشف الأولويات

تعافي المقاولات في المغرب …خبير يكشف الأولويات

2022-02-13 / 9:53 صباحًا
Photo of تسويق المنتجات الفلاحية.. مجلس الشامي يدعو إلى رؤية مندمجة

تسويق المنتجات الفلاحية.. مجلس الشامي يدعو إلى رؤية مندمجة

2022-02-11 / 2:02 مساءً
Photo of مندوبية: 28% من المقاولات بالمغرب علّقت نشاطها خلال 2021

مندوبية: 28% من المقاولات بالمغرب علّقت نشاطها خلال 2021

2022-02-11 / 1:52 مساءً
Photo of تقرير: أستراليا تبدي طلبا قويا على منتوجات الصناعة التقليدية المغربية

تقرير: أستراليا تبدي طلبا قويا على منتوجات الصناعة التقليدية…

2022-02-11 / 12:23 مساءً
Photo of بنك المغرب و “سي دي جي” يساهمان في إطلاق شركات التكنولوجيا المالية

بنك المغرب و “سي دي جي” يساهمان في إطلاق…

2022-02-11 / 10:25 صباحًا

تعليق واحد

  1. الله يهديكم الحرب ما بقاتش بالسلاح طيارة وحدة ديال الدرون تسالي مع الأسطول الحربي ديال بلاد كلها الحرب اليوم هي حرب الاقتصاد و الماء و الديبلوماسية هاديك 500 مليون بنيو بها مصنع اعطى الله بالكفاءات في المغرب لي اصنعوا ليكم العجب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق