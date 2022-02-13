المغرب يوقع اتفاقية شراء نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار

هبة بريس _ الرباط

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.

ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت أن الاتفاق تم توقيعه من قبل غاي بارليف، مدير مصنع الصواريخ، وشارون بيتون، مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب، وهي الصفقة التي وصفت بأنها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة الإسرائيلية.

وتشمل الصفقة نظام دفاع جوي متقدم من نوع “Barak 8″، وهي الصفقة التي جاءت على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى العاصمة المغربية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لوزير دفاع إسرائيلي، استمرت عدة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، آنذاك، إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

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