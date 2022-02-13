” الفريق الإشتراكي” يتقدم بمقترح قانون يهدف إلى ” عقلنة الماء”

هبة بريس _ الرباط

من أجل مواجهة أزمة المياه، تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يهدف الى تنظيم الاستفادة من الماء بين جميع المواطنين في مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن المقترح الذي تقدم به يطالب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات، بتعبئة كل الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء.

وشدد الفريق الاشتراكي على الاستغلال المعقلن للماء، حيث يتعين على الحكومة والجماعات الترابية اغلاق جميع الآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما من شأنه ان يعرض سلامة الأشخاص للخطر.

ويتضمن مقترح الفريق الاشتراكي عقوبات زجرية للمخالفين، والذين يقومون بأشغال حفر بئر أو تجويفات أو ممر تحت أرضي، أو بئر أو ثقب مائي، دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة والمقررة قانونيا في الأوراش.

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