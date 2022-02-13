فاجعة بفاس.. غاز البوتان يقتل سيدة وعشيقها
ع محياوي _ هبة بريس
عاشت مدينة فاس حسب مصدر هبة بريس، مساء يوم أمس السبت الجاري، على وقع حادث مؤلم بعد وفاة سيدة وعشيقها إثر تسرب غاز البوتان داخل المنزل مما أدى بهما إلى الإختناق والموت فورا بحي ليراك سيدي ابراهيم .
الساكنة انتبهت إلى وجود روائح كريهة تنبعث من الشقة الموجودة بالحي المذكور ، ليتم بعدها إخطار السلطة المحلية و الأمنية التي حلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين .
و تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة أسباب الحادث فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالغساني قصد عرضها على التشريح الطبي.
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13 تعليقات
نطلب من الله حسن الخاتمة . نتمنى من دعاة الرضائية الحيوانية الرجوع الى الله لانه حرم الززنى من اجل سعادتنا مع زوجاتنا واطفالنا
كانت هذه الكارثة ستسبب إندلاع الحريق لولا لم تتدخل الساكنة.. والحمدلله على لطفه.
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الحادثة المؤلمة التي خلفت موت هذه السيدة.. إن لله وإن إليه راجعون..
رحم الله الفقيدة وتغمدها الله في رحمته …ولكن الله أعلم موتها معمد لهذا يجب على السلطات القضائية ان تقوم بالاجراءات للازمة والبحث الدقيق…
أظن أن موتها فيه شيئا من الغموض…لهذا يجب على الشرطة العلمية أن تتطرق إلى البحث الدقيق…
إنها فاجعة بكل المعايير التي هزت مدينة فاس الأمس بهذا الحدث المؤلم الذي سبب في وفاة السيد على الفور.. إن لله وإن إليه راجعون..
يجب على كل أحد منا الحيطة والحذر من السخان الغازي الذي طالما قتل عديد من الناس…
للوصول إلى الحقيقة يجب تشريح السيدة ….
يجب على السلطات القضائية والشرطة العلمية أن تقوم بفتح الإجراءات القانونية من أجل الوصول إلى الحقيقة…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أصبح مصطلح عشيقها متداول بشكل طبيعي كأنه يتماشى مع قيم المسلمين!
من أجل شراء سخان الغاز لتجنب حدوث حادثة لايحمد عقباها يجب الجودة العالية والصيانة…
كل مرة نقع في نفس الكارثة وهذا راجع إلى عدم مراقبة السخان الغازي الذي صنع بجودة ضعيفة يجب الحرص على الجودة العالية من أجل سلامة الناس كما يقال المثل المغربي (عند رخصوا تخلي نصوا )..
دابا شنو الهدف تقولو سيدة كع عشيقها . شنو الفائدة التي من خلالها المقال اصبح مفيدا بزيادة عشيقها .إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.نحن لايهمنا علاقتهما اين المشكل ان تقول وفاة سيدة. رجل بسبب الغاز . العنوان فقط لجر شريحة معينة من القراء . اتقوا الله