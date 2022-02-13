سيارة اسعاف

فاجعة بفاس.. غاز البوتان يقتل سيدة وعشيقها

2022-02-13 / 12:18 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

عاشت مدينة فاس حسب مصدر هبة بريس، مساء يوم أمس السبت الجاري، على وقع حادث مؤلم بعد وفاة سيدة وعشيقها إثر تسرب غاز البوتان داخل المنزل مما أدى بهما إلى الإختناق والموت فورا بحي ليراك سيدي ابراهيم .

الساكنة انتبهت إلى وجود روائح كريهة تنبعث من الشقة الموجودة بالحي المذكور ، ليتم بعدها إخطار السلطة المحلية و الأمنية التي حلت على الفور إلى عين المكان للقيام بالمتعين .

و تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة أسباب الحادث فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بالغساني قصد عرضها على التشريح الطبي.

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