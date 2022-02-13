بنكيران : ماذا سنصنع بالحزب وهل ما زال صالحا للقيام بأدواره؟

هبة بريس _ الرباط

أكد عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام اللجن الأربعة للمجلس الوطني، أن حزبا تعرض لانتكاسة من حجم ما وقع لحزبه في الثامن من شتنبر وما زال يعقد مثل هذه الاجتماعات، فإن ذلك مبعث للسرور ويدل على أن الحزب ما يزال حيا، لأن الحياة لا تقاس بعدد البرلمانيين أو المستشارين على أهمية ذلك، ولكن بالقدرة على استئناف العمل وأخذ المبادرة.

وأضاف ابن كيران في اللقاء الذي جمعه مع أعضاء اللجن الدائمة للمجلس الوطني عن بُعد امس السبت 12 فبراير، في إطار الإعداد للدورة العادية للمجلس نهاية الأسبوع المقبل، أنه بعد خمس سنوات من اعتزاله الحياة التنظيمية والمؤسساتية للحزب، وجد مناضلين يريدون أن يشتغلوا بجدية وأعدوا برنامجا معقولا، وهو الأمر الذي ليس سهلا في مثل هذه الظروف، وهو ما يعزز الأمل في المستقبل، أما الماضي فدعا ابن كيران إلى عدم الاشتغال به إلا في حدود ما يمكن أن يكون باعثا على التصحيح والمراجعة، استلهاما للمنهج القرآني في تذكيره بما وقع في معركة أحد وحنين من باب أخذ العبرة والتوجه للمستقبل.

ابن كيران أقر أيضا أن الحزب ما زال يشتكي من النتائج الانتخابية ولم يتجاوزها بعد، وهي بلا شك فيها دور مهم للعامل الخارجي الذي أُعد له منذ مدة طويلة، فليس منطقيا ذلك السقوط من الرتبة الأولى إلى الثامنة ومن 125 مقعد إلى 13 مقعدا، وأن القيادة تحملت مسؤوليتها عما وقع، لكن ” الذي يهمنا الآن هو ماذا سنصنع بالحزب وهل ما زال صالحا للقيام بأدواره؟ .. وأقول هناك أمل في الحزب.. وهو ضروري لبلدنا.. وخصوا ما يطلق” يضيف ابن كيران.

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