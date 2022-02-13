أيت الطالب ينهي زيارته لتارودانت وسط مطالب المنتخبين بتحسين البنية الصحية بالاقليم

2022-02-13 / 10:02 صباحًا
0
ع بركة _ هبة بريس

أنهى وزير الصحة ” خالد أيت طالب ” زيارته الى تارودانت ، يوم أمس السبت 12 فبراير الجاري ، بعد أن أشرف على تدشين المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بالكردان إقليم تارودانت.

المرفق الصحي هو نتاج شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، حيث بلغت كلفة تشييده 7,6 مليون درهم على مساحة إجمالية تقدر بـ 1351 متر مربع مخصصة للمركز الصحي، و358 متر مربع مخصصة للسكن الوظيفي.

المركز الصحي يستهدف ساكنة تفوق 97 ألف نسمة، ويتكون من فضاء للاستقبال وجناح دار الولادة والصحة الإنجابية، إضافة إلى جناح للفحوصات الطبية ومستعجلات القرب، ومرأبان لاستقبال الحالات الطارئة، وأربعة مساكن وظيفية وفضاء خارجي. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية ذات جودة عالية وسيارتين للإسعاف.

كما رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي، يضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبتين و10 ممرضات وممرضين و4 قابلات وأطر تقنية وإدارية.

وبعد ذلك قام أيت الطالب بزيارة مدينة أولاد التايمة التي التقى بها بمنتخبين، بعد أن سبق له الإجابة بقبة البرلمان عن سؤال حول تردي الاوضاع البنوية الصحية بها، وكانت فرصة أمام الوزير للاطلاع عن قرب اوضاع القطاع بالمدينة، كما أن رئيسة المجلس الجماعي نادية بوهدود كشفت للوزير ضعف البنيات التحتية الصحية وضعف العرض الصحي بالمستشفى المحلي، ووعد وزير

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الممرضون يطالبون بتعديل مرسوم يعيق صرف تعويضات الحراسة

الممرضون يطالبون بتعديل مرسوم يعيق صرف تعويضات الحراسة

2022-02-13 / 12:05 مساءً
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-13 / 7:00 صباحًا
Photo of اعلان بنما : الفضاء المغربي بمقر البرلاتينو، دعم جديد لمسار التعاون بين المنطقتين الإفريقية والأمريكو لاتينية

اعلان بنما : الفضاء المغربي بمقر البرلاتينو، دعم جديد…

2022-02-13 / 5:36 صباحًا
Photo of الفنيدق ..منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة تباشر نشاطها

الفنيدق ..منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة تباشر نشاطها

2022-02-12 / 9:32 مساءً
Photo of غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية خوفا من الفضيحة بجرسيف

غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية…

2022-02-12 / 8:14 مساءً
Photo of مغاربة ونفتخر تشق جبال أزيلال لدعم ساكنة المغرب العميق”صور”

مغاربة ونفتخر تشق جبال أزيلال لدعم ساكنة المغرب العميق”صور”

2022-02-12 / 7:15 مساءً
Photo of تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-12 / 5:12 مساءً
Photo of سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من المؤسسات الصحية

سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من…

2022-02-12 / 4:30 مساءً
Photo of بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل…

2022-02-12 / 4:10 مساءً
Photo of استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

2022-02-12 / 3:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق