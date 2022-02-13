أيت الطالب ينهي زيارته لتارودانت وسط مطالب المنتخبين بتحسين البنية الصحية بالاقليم

ع بركة _ هبة بريس

أنهى وزير الصحة ” خالد أيت طالب ” زيارته الى تارودانت ، يوم أمس السبت 12 فبراير الجاري ، بعد أن أشرف على تدشين المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بالكردان إقليم تارودانت.

المرفق الصحي هو نتاج شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الزاوية للتنمية والتعاون، حيث بلغت كلفة تشييده 7,6 مليون درهم على مساحة إجمالية تقدر بـ 1351 متر مربع مخصصة للمركز الصحي، و358 متر مربع مخصصة للسكن الوظيفي.

المركز الصحي يستهدف ساكنة تفوق 97 ألف نسمة، ويتكون من فضاء للاستقبال وجناح دار الولادة والصحة الإنجابية، إضافة إلى جناح للفحوصات الطبية ومستعجلات القرب، ومرأبان لاستقبال الحالات الطارئة، وأربعة مساكن وظيفية وفضاء خارجي. كما تم تجهيزه بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية ذات جودة عالية وسيارتين للإسعاف.

كما رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المركز الصحي، يضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيبتين و10 ممرضات وممرضين و4 قابلات وأطر تقنية وإدارية.

وبعد ذلك قام أيت الطالب بزيارة مدينة أولاد التايمة التي التقى بها بمنتخبين، بعد أن سبق له الإجابة بقبة البرلمان عن سؤال حول تردي الاوضاع البنوية الصحية بها، وكانت فرصة أمام الوزير للاطلاع عن قرب اوضاع القطاع بالمدينة، كما أن رئيسة المجلس الجماعي نادية بوهدود كشفت للوزير ضعف البنيات التحتية الصحية وضعف العرض الصحي بالمستشفى المحلي، ووعد وزير

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