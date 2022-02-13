العثور على جثة أحد الطيارين اليابانيين المفقودين منذ أسبوعين

2022-02-13 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس_ وكالات

أعلن سلاح الجو الياباني اليوم الأحد أنه عثر على جثة أحد الطيارين اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما الحربية عن أجهزة الرادار.

وأفاد سلاح الجو بأن البحرية اليابانية عثرت على الجثة خلال عمليات بحث في بحر اليابان.

وأوضح الجيش بأنه تحقق من هوية الجثة لكنه لم يكشف عن اسم الطيار فيما البحث ما زال متواصلا عن مساعده.

وكانت المقاتلة من طراز “إف-15” في مهمة تدريبية في 31 يناير عندما اختفت عن الرادارات بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في منطقة إشيكاوا (وسط)، لتنطلق عملية للبحث عن طاقمها.

ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات “إف-15” غداة الحادثة.

وشهدت اليابان في الماضي حوادث مرتبطة بسلاح الجو. وفي عام 2019، تحطمت مقاتلة شبح من طراز “إف-35 أيه” في البحر بعدما فقد الطيار قدرته على إدراك المكان، لتسارع السلطات للعثور على الجثة والمعدات العسكرية الحساسة التي كانت على متن الطائرة.

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