بمشاركة أمريكا.. عمان تطلق أضخم تدريب بحري في الشرق الأوسط

2022-02-13 / 8:30 صباحًا
0
هبة بريس-وكالات

أعلنت سلطنة عمان انطلاق تدريب بحري في مضيق هرمز وبحري عمان والعرب بمشاركة عدد من الدول منها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة “تستضيف خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير فعاليات المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي (IMX22) الأضخم في الشرق الأوسط”.

وأوضحت أن مركز الأمن البحري في عمان يتولى القيادة والسيطرة على التمرين في هذه المنطقة.

ويشارك في التمرين عدد من السفن العسكرية التابعة للأسطول العماني مع مجموعة من السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية والباكستانية الكورية الجنوبية، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العماني.

وأشارت الوكالة إلى أن التمرين يهدف لتعزيز مسيرة التعاون الأمني القائم بين الدول والهيئات والمنظمات ومراكز الأمن البحري الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الأمن البحري.

وأضافت أنه يهدف أيضا إلى تقوية الاتصالات والآليات والإجراءات في تبادل المعلومات واكتساب المزيد من الخبرات بين الأطقم والسفن المشاركة بما يحقق الأمن البحري في المنطقة وتسهيل حركة السفن الدولية وضمان سلامة خطوط الملاحة البحرية وأمن الموانئ في المياه العُمانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على جثة أحد الطيارين اليابانيين المفقودين منذ أسبوعين

العثور على جثة أحد الطيارين اليابانيين المفقودين منذ أسبوعين

2022-02-13 / 9:23 صباحًا
Photo of دول عربية توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا

دول عربية توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا

2022-02-13 / 9:15 صباحًا
Photo of بعد كندا وفرنسا.. مظاهرات ضد اللقاحات في نيوزيلندا

بعد كندا وفرنسا.. مظاهرات ضد اللقاحات في نيوزيلندا

2022-02-13 / 9:01 صباحًا
Photo of أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في كييف

أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في كييف

2022-02-13 / 8:00 صباحًا
Photo of إسرائيل توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورا

إسرائيل توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورا

2022-02-12 / 9:20 مساءً
Photo of اعلام ايطالي : عشية الذكرى الثالثة للحراك “التوتر يحتدم” في الجزائر

اعلام ايطالي : عشية الذكرى الثالثة للحراك “التوتر يحتدم”…

2022-02-12 / 9:20 مساءً
Photo of نائبة برلمانية : هندوراس تسعى إلى تسريع الجهود لإحياء التعاون البرلماني مع المغرب

نائبة برلمانية : هندوراس تسعى إلى تسريع الجهود لإحياء…

2022-02-12 / 9:05 مساءً
Photo of تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع الفدية

تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع الفدية

2022-02-12 / 8:42 مساءً
Photo of فرنسا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد تدابير كورونا

فرنسا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد…

2022-02-12 / 6:27 مساءً
Photo of النرويج ترفع جميع قيود كورونا

النرويج ترفع جميع قيود كورونا

2022-02-12 / 4:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق