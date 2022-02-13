بمشاركة أمريكا.. عمان تطلق أضخم تدريب بحري في الشرق الأوسط

هبة بريس-وكالات

أعلنت سلطنة عمان انطلاق تدريب بحري في مضيق هرمز وبحري عمان والعرب بمشاركة عدد من الدول منها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة “تستضيف خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير فعاليات المنطقة الثانية من التمرين البحري الدولي (IMX22) الأضخم في الشرق الأوسط”.

وأوضحت أن مركز الأمن البحري في عمان يتولى القيادة والسيطرة على التمرين في هذه المنطقة.

ويشارك في التمرين عدد من السفن العسكرية التابعة للأسطول العماني مع مجموعة من السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية والباكستانية الكورية الجنوبية، وبإسناد من طائرات سلاح الجو العماني.

وأشارت الوكالة إلى أن التمرين يهدف لتعزيز مسيرة التعاون الأمني القائم بين الدول والهيئات والمنظمات ومراكز الأمن البحري الدولية والإقليمية المعنية بمجالات الأمن البحري.

وأضافت أنه يهدف أيضا إلى تقوية الاتصالات والآليات والإجراءات في تبادل المعلومات واكتساب المزيد من الخبرات بين الأطقم والسفن المشاركة بما يحقق الأمن البحري في المنطقة وتسهيل حركة السفن الدولية وضمان سلامة خطوط الملاحة البحرية وأمن الموانئ في المياه العُمانية.

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