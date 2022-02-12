برلمانية عن فيدرالية اليسار تسائل بوريطة حول إجراءات إجلاء المواطنين المغاربة من أوكرانيا

2022-02-12 / 10:21 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص الإجراءات المتخذة لاجلاء المغاربة من أوكرانيا .

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها : ” في ظل هذه الوضعية المنذرة بنشوب حرب بين روسيا واوكرانيا، ما هي الاجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لاجلاء المواطنين المغاربة؟ وماهي التدابير والحلول الممكن اتخاذها، من أجل تمكين الطلبة المغاربة، العائدين، من متابعة دراساتهم داخل وطنهم، في انتظار استتباب الوضع بأوكرانيا؟ ”

وكانت السفارة المغربية بالعاصمة الاوكرانية كييف، قد أصدرت اليوم السبت بلاغا، عدد 22/266 بتاريخ 12/2/2022، توصي من خلاله المغاربة المتواجدين باوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

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‫24 تعليقات

  1. نحن لازلنا نعاني من مشكل كورونا وتدهورت الحالات والازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية وأنتم تفكرون بالحروب…الكل لعب سياسية تسيطر على العالم بأكمله….

  2. يجب على الحكومة الأوكرانية أن تعيد النظر..والتدخل الفوري من طرف دول العالم من أجل رفض هذه الحروب التي ستدمر الشعب الاوكراني…

  3. تقريباً العالم رافض هذه الحرب لأنها ستدمر المجال الاقتصادي بصفة نهائية ؛ يجب مناقشة قانونيا والابتعاد عن الحروب التي ستدمر الشعب الاوكراني نفسيا وماديا….

  4. جل الدول تجلي رعاياها من بلد إرهابي كاوكرانيا وفي مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه.والمغرب”ينصح”رعاياها بالعودة إلى بلادهم!!مهزلة اخرى تسجل لوزارة فاشلة.

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