برلمانية عن فيدرالية اليسار تسائل بوريطة حول إجراءات إجلاء المواطنين المغاربة من أوكرانيا
هبة بريس - الرباط
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص الإجراءات المتخذة لاجلاء المغاربة من أوكرانيا .
وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها : ” في ظل هذه الوضعية المنذرة بنشوب حرب بين روسيا واوكرانيا، ما هي الاجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لاجلاء المواطنين المغاربة؟ وماهي التدابير والحلول الممكن اتخاذها، من أجل تمكين الطلبة المغاربة، العائدين، من متابعة دراساتهم داخل وطنهم، في انتظار استتباب الوضع بأوكرانيا؟ ”
وكانت السفارة المغربية بالعاصمة الاوكرانية كييف، قد أصدرت اليوم السبت بلاغا، عدد 22/266 بتاريخ 12/2/2022، توصي من خلاله المغاربة المتواجدين باوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.
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15 تعليقات
يجب وضوع حلولا مناسبا ترضي الجميع؛ من أجل الحد من هذه الحروب…
بكل تأكيد يجب على السفارة المغربية بالتسريع بالعودة بالطلبة الموجودين في اوكرانيا من أجل حمايتهم.
يجب اجلاء الجالية المغربية من أوكرانيا مع توفير لهم اللاوازم الضرورية من أجل العودة بسلام …
نتمنى ان تلغى هذه الحروب؛ والحوار بالتي هي احسن من جهة الطرفين..وذالك من أجل مصلحة المواطنين الاوكرانين والجاليات الموجودة فيها.
يجب على الحكومة المغربية تراعي متطلبات الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا؛ مع توفير لهم شروط العودة إلى وطنهم ..
نحن نعارض فكرة الحرب ..يجب وضع حلولا مناسبا ترضي الجميع للوصول إلى الحلول بين الطرفين.. ..ونتمنى السلم والسلام ..
يجب باسراع عودة الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا الى وطنهم وذالك لحمايتهم….
هل الطلبة والطالبات يمكن لهم استكمال دراستهم الجامعية في المغرب …وهل هناك شروط لذالك حتى لا تضيع منهم السنة الدراسية..
متى كان همهم هو المواطن ،المواطن بالنسبة لهم هو الهم نفسه ،يحسبون انهم خالدين على الارض ..
يجب الحرص على سلامة الجالية المغربية؛ والعودة فوراً إلى المغرب حتى تجد حلا مناسبا اوكرانيا لمشاكلها السياسية ديبلوماسية..
هذآ المشكل السياسي بين روسيا واوكرانيا سنوات طويلة والنزاع بينهما قائم ولن تتصفى أبدا وسيظل أوكرانيا وروسيا متشبكة فيما بينهما…
لم ينتهي هذآ النزاع السياسي ولن يستقر أبدا إلى أن يتفاهموا فيما بينهما حتي ينتهي هذآ النزاع السياسي وهذه اللعبة السياسية التي ستدمرهم…..
إذا تم اجلاء الجالية المغربية من أوكرانيا مع روسيا ستكون كارثة كبرى بالنسبة للبطالة.. نتمنى السلامة من هذه الحروب..
نتمنى ان يتم الاتفاق بين البلدين من أجل حماية المواطنين الموجودين … والابتعاد عن الحروب التي ستدمر المجال الاقتصادي بصفة نهائية..
يجب الرجوع إلى الوطن في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الطلبة والطالبات الموجودين في أوكرانيا..حتى يدبروا امورهم السياسية؛ ووجود حلولا مناسبا ترضي الجميع وتبعدهم عن الحروب التي ستدمر المجال الاقتصادي….