إسرائيل توصي مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورا

2022-02-12 / 9:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإسرائيليين في أوكرانيا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن، كما رفعت مستوى التحذير من السفر إليها.

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية بهذا الصدد: “بعد استمرار التوترات والمخاوف من التصعيد، تدعو وزارة الخارجية الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن ‏كما تدعو الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب إلى إلغاء سفرهم في هذا الوقت”.

ودعت وزارة الخارجية وسفارتها في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

وشكلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فريقا إداريا مخصصا لإدارة الأزمة برئاسة ألون أوشبيز المدير العام للوزارة، المكلف برفع تقاريره إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الإسرائيلية كانت قد أعلنت يوم الجمعة بدء إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين عن أوكرانيا، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى البلد المذكور في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.

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