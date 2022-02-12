نائبة برلمانية : هندوراس تسعى إلى تسريع الجهود لإحياء التعاون البرلماني مع المغرب

هبة بريس - و م ع

أكدت النائبة البرلمانية الهندوراسية، جوهانا برموديز، أن بلادها تسعى إلى تسريع الجهود لإحياء التعاون البرلماني مع المغرب.

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نعرب عن رغبتنا في العمل على إعادة تشكيل فوري لمجموعة الصداقة البرلمانية هندوراس – المغرب في ظل الولاية التشريعية الجديدة، لمواجهة التحديات الثنائية في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وتكثيف التعاون الدولي بين البلدين “.

كما أشادت بجهود التنمية المهمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، معربة عن إدانتها الشديدة لجبهة ” البوليساريو ” الانفصالية ومساعيها المعادية للوحدة الترابية للمغرب.

وشددت، في هذا السياق، “ننضم إلى الإدانة الدولية لجبهة +البوليساريو+ الانفصالية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتجزين في مخيمات تندوف” جنوب الجزائر.

وقالت النائبة ” من تيغوسيغالبا نعلن دعمنا لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واهتمامنا بالعمل على المستوى البرلماني، في إطار من الاحترام والتعاون، عبر إعادة تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية “.

كما أشادت النائبة البرلمانية بالجهود “المذهلة للمغرب في القارة الإفريقية لاحتواء وباء كورونا، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية”.

وأكدت أيضا أن هندوراس توفر للمستثمرين المغاربة الراغبين في الاستثمار في هندوراس إمكانيات وفرص مهمة للتبادل، وخاصة في المجال الفلاحي.

وتعتبر هندوراس عضوا في برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب الذي عقد جمعيته العامة السنوية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير الجاري ببنما، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، على رأس وفد عن المجلس.

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