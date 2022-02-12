الجنس مقابل النقط ..سنة حبسا نافذا لأستاذ معهد الترجمة بطنجة

2022-02-12 / 8:34 مساءً
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قررت المحكمة الابتدائية بطنجة أمس الجمعة إدانة الأستاذ الجامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة المتهم بالتحرش الجنسي بطالبة بالسجن النافذ سنة واحدة .

وقضت هيئة المحكمة في حق الاستاذ بسنة حبسا نافذا وتعويض للمطالبة بالحق المدني يقدر ب 50 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد أن تمت متابعته بتهم ” التحرش الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي“.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة، قد قرر في وقت سابق، وضع أستاذ مدرسة الملك فهد العليا للترجمة تحت الحراسة النظرية، على خلفية شكاية التحرش والابتزاز الجنسي الذي تقدمت به إحدى الطالبات.

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