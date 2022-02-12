النظام الاساسي الجديد للتربية والتكوين..حتى لا تكون الصدمة!!

2022-02-12 / 8:20 مساءً
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الكاتب منير الحردول

التحفيز في قطاع الموارد البشرية المرتبط بالتعليم، تحفيز عليه ان يبتعد عن المراوغة وتقنين الحقوق المكتسبة لدواع وإكراهات مادية صرفة..بعناوين معقدة غير موضوعية في عالم التربية، عناوين عنوانها الجودة والمردودية! فنحن نتعامل مع البشر، والبشر كائن معقد عكس المتجات والسلع والبضائع التي تتنتجها المصانع والمعامل!

فالنظام الاساسي الجديد، والمرتقب، في حالة تخليه عن المكتسبات التاريخية، فيما يخص نظام الترقي القائم على الأقدمية في المهنة، والتسقيف، والامتحانات المهنية. ستكون الصدمة قوية لدرجة ان الوعود أمست مميتة للطموح المشروع في تحسين وتجويد الوضعية الاجتماعية لاسرة التربية والتكوين!

فعقدة خارج السلم التي أدت إلى ظاهرة الهروب من بعض الأسلاك..هي عقدة مملة وساهت بشكل كبير في ردم المساواة القيمية بين افراد الاسرة الواحدة..
فالتراجع عن المكتسبات ظلم تاريخي، وتدعيم المكتسبات بإضافة طرق اخرى للترقي جودة منشودة وعدالة محمودة..

فهكذا يتم تناول الحوار، يا اصدقائي في اغلب التنظيمات النقابية!

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