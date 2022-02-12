غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية خوفا من الفضيحة بجرسيف
هبة بريس - جرسيف
تمكنت عناصر الدرك الملكي بجرسيف، من فك لغز اختفاء رضيعة أم عازبة بمنطقة “الجل” بجرسيف ، حيث عثر عليها مدفونة بضيعة فلاحية وسط صدمة وذهول ساكنة المنطقة .
وبحسب مصادر الموقع ، فقد قادت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع المعنية بالامر ومحاصرتها بسيل من الأسئلة حول ظروف اختفاء رضيعها ، دفع بالام العازبة الى الاعتراف بما اقترفته يداها في حق رضيعتها التي دفنتها تحت جنح الظلام خوفا من الفضيحة .
وتأتي هذه الواقعة ، على بعد شهر من قضية مشابهة جرت اطوارها بمنطقة تادارت التابعة ترابيا لجرسيف عندما تم العثور على رضيعة حديثة الولادة مرمية بمطرح للنفايات بدوار البعير.
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4 تعليقات
لماذا القحط والجفاف هاهو السبب قتل نفس بريئة لاذنب لها ودفنها خمر وقمار وزنا ووووووو لماذا اصابنا القحط والجفاف اللهم الطف بنا يالطيف
ضهر الفساد في البر والبحر والجو نسءل الله حسن الخاتمة
اشمن عيد الحب
هذا الشيء هو الذي جعلها تحمل وهي عازبة
من أين أتيتم بهذا العيد . ؟