غداة عيد الحب ..أم عازبة تدفن رضيعتها بضيعة فلاحية خوفا من الفضيحة بجرسيف

2022-02-12 / 8:14 مساءً
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هبة بريس - جرسيف

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجرسيف، من فك لغز اختفاء رضيعة أم عازبة بمنطقة “الجل” بجرسيف ، حيث عثر عليها مدفونة بضيعة فلاحية وسط صدمة وذهول ساكنة المنطقة .

وبحسب مصادر الموقع ، فقد قادت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع المعنية بالامر ومحاصرتها بسيل من الأسئلة حول ظروف اختفاء رضيعها ، دفع بالام العازبة الى الاعتراف بما اقترفته يداها في حق رضيعتها التي دفنتها تحت جنح الظلام خوفا من الفضيحة .

وتأتي هذه الواقعة ، على بعد شهر من قضية مشابهة جرت اطوارها بمنطقة تادارت التابعة ترابيا لجرسيف عندما تم العثور على رضيعة حديثة الولادة مرمية بمطرح للنفايات بدوار البعير.

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